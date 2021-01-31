Британія вакцинувала від коронавірусу 8 мільйонів осіб

У Великій Британії вже 8 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Понад 8 мільйонів людей у всій Великій Британії отримали першу дозу вакцини. Дякуємо всім, хто прийшов, щоб отримати перший укол", - написав Джонсон у Twitter.

Вакцинація у Британії розпочалася наприкінці грудні. Наразі у країні затверджені три вакцини – Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Раніше повідомлялося, що в уряді Британії почали цікавитися юридичними аспектами щодо того, як у разі необхідності можливо обмежити експорт вакцин від коронавірусу або їхніх складових з країни.

Нагадаємо, після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія зможе надати ЄС найближчим часом значно менше вакцин, ніж пообіцяла, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

Акт, прийнятий за терміновою процедурою, передбачає отримання дозволів на експорт вакцин COVID-19 за межі ЄС до кінця березня 2021 року. Ця схема застосовується лише до експорту вакцин від компаній, з якими ЄС заздалегідь уклав угоди на купівлю, та не торкнеться гуманітарних поставок.

Cпершу повідомлялося, що ЄС має намір контролювати перевезення вакцин у тому числі на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, який за угодою про Brexit мав залишитися "прозорим" - що встигло серйозно стривожити Британію та Ірландію. Та того ж вечораа Єврокомісія заперечила такі плани.