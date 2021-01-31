Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Великобритания вакцинировали от коронавируса 8 миллионов человек

Воскресенье, 31 января 2021, 10:17

В Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Более 8 миллионов человек по всей Великобритании получили первую дозу вакцины. Спасибо всем, кто пришел, чтобы получить первый укол", - написал Джонсон в Twitter.

Вакцинация в Британии началась в конце декабре. Сейчас в стране утверждены три вакцины - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Ранее сообщалось , что в правительстве Великобритании начали интересоваться юридическими аспектами относительно того, как и в случае необходимости можно ограничить экспорт вакцин от коронавируса или их составляющих из страны.

Напомним, после первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявления AstraZeneca о том, что компания сможет предоставить ЕС в ближайшее время значительно меньше вакцин, чем пообещала, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

Акт, принятый по срочной процедуре, предполагает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку, и не коснется гуманитарных поставок.

Cперва сообщалось, что ЕС намерен контролировать перевозки вакцин в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая по соглашению о Brexit должна была остаться "прозрачной" - что успело серьезно встревожить Великобританию и Ирландию. В тот же вечер Еврокомиссия опровергла такие планы.

Темы: вакцинацияВеликобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоВ России возобновились антиправительственные протесты

Коронавирус обнаружили еще у 3177 человек, "лидер" - Франковщина

ВОЗ критикует развитые страны из-за высокого темпа вакцинации

Бывший вице-президент "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник

Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США

Коронавирус: стало известно, кто первым получит прививки в Украине

Все новости...
вакцинация
Ученые обнаружили опасные особенности нового штамма коронавируса из Африки
Противоречит ли вакцинация Божьим заповедям? Главы церквей Украины разъясняют свое отношение к прививке от COVID-19
Главари ОРДЛО заявили, что получат "Спутник V", Россия отрицает
Последние новости
10:17
Великобритания вакцинировали от коронавируса 8 миллионов человек
10:00
Украину охватит снежная и морозная погода
09:33
видео, фотоВ России возобновились антиправительственные протесты
08:51
Ученые обнаружили опасные особенности нового штамма коронавируса из Африки
08:27
Коронавирус обнаружили еще у 3177 человек, "лидер" - Франковщина
08:00
Главные новости субботы и ночи: в РФ нашли владельца "дворца Путина", Степанов об очереди за вакциной
07:31
На востоке Украины российские оккупанты ранили двух военнослужащих ОС
07:01
ОбновленоТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
06:39
ВОЗ критикует развитые страны из-за высокого темпа вакцинации
05:11
ИнфографикаSpacex попытается в понедельник повторить собственный мировой рекорд
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!