Великобритания вакцинировали от коронавируса 8 миллионов человек

В Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Более 8 миллионов человек по всей Великобритании получили первую дозу вакцины. Спасибо всем, кто пришел, чтобы получить первый укол", - написал Джонсон в Twitter.

Вакцинация в Британии началась в конце декабре. Сейчас в стране утверждены три вакцины - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Ранее сообщалось , что в правительстве Великобритании начали интересоваться юридическими аспектами относительно того, как и в случае необходимости можно ограничить экспорт вакцин от коронавируса или их составляющих из страны.

Напомним, после первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявления AstraZeneca о том, что компания сможет предоставить ЕС в ближайшее время значительно меньше вакцин, чем пообещала, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

Акт, принятый по срочной процедуре, предполагает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку, и не коснется гуманитарных поставок.

Cперва сообщалось, что ЕС намерен контролировать перевозки вакцин в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая по соглашению о Brexit должна была остаться "прозрачной" - что успело серьезно встревожить Великобританию и Ирландию. В тот же вечер Еврокомиссия опровергла такие планы.