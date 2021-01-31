Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Великобритания вакцинировали от коронавируса 8 миллионов человек

Воскресенье, 31 января 2021, 09:17
Великобритания вакцинировали от коронавируса 8 миллионов человек

В Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Более 8 миллионов человек по всей Великобритании получили первую дозу вакцины. Спасибо всем, кто пришел, чтобы получить первый укол", - написал Джонсон в Twitter.

Вакцинация в Британии началась в конце декабре. Сейчас в стране утверждены три вакцины - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Ранее сообщалось , что в правительстве Великобритании начали интересоваться юридическими аспектами относительно того, как и в случае необходимости можно ограничить экспорт вакцин от коронавируса или их составляющих из страны.

Напомним, после первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявления AstraZeneca о том, что компания сможет предоставить ЕС в ближайшее время значительно меньше вакцин, чем пообещала, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

Акт, принятый по срочной процедуре, предполагает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку, и не коснется гуманитарных поставок.

Cперва сообщалось, что ЕС намерен контролировать перевозки вакцин в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая по соглашению о Brexit должна была остаться "прозрачной" - что успело серьезно встревожить Великобританию и Ирландию. В тот же вечер Еврокомиссия опровергла такие планы.

Темы: вакцинацияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: