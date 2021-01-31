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Фонд Навального передав США "санкційний список" оточення Путіна

Неділя, 31 січня 2021, 11:08

Заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) звернувся до президента США Джо Байдена з пропозицією запровадити санкції проти 35 людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: CNN

Деталі: Виконавчий директор ФБК Володимир Ашурков заявив, що Фонд закликає США чинити тиск на Путіна для звільнення Навального.

Мова йде про санкції проти 35 високопоставлених російських чиновників, зокрема, проти олігарха Романа Абрамовича та міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

У листі до Байдена вказані три категорії осіб. Перша – "близькі друзі та гаманці Путіна". Це олігархи, які зберігають кошти російського керманича та його оточення.

Друга – представники влади РФ, які причетні до придушення протестів.

Третя - силовики, "замішані" у переслідуванні Навального та ФБК.

У листі йдеться, що 7 із вказаних 35 осіб уже перебувають у санкційних списках Сполучених Штатів. Ашурков додав, що такий самий лист скерують чиновникам ЄС та уряду Великої Британії.

Теми: НавальнийсанкціїБайден


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