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Люди з оточення Зеленського розповіли про контакти з Джуліані й Трампом

Неділя, 31 січня 2021, 14:29
Джуліані та Трамп

Соратники президента Володимира Зеленського у розмові з американськими журналістами поділилися спогадами про контакти з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, які відбулися влітку 2019 року. Тоді від України очікували заяв, які могли б допомогти Трампу переобратися на другий термін.  

Джерело: матеріал The Washington Post

Деталі: У липні 2019 року тодішній президент США Трамп зателефонував Зеленському, щоб привітати з перемогою "Слуги народу" на парламентських виборах. Ця розмова стала ключовою в історії великого політичного скандалу, що вибухнув у Сполучених Штатах – тоді Трамп нібито дуже наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності Данкана Хантера (син Джо Байдена).

Перед цим, також у липні 2019 року, відбулася телефонна розмова між Джуліані та Андрієм Єрмаком, який раніше був одним з головних помічників Зеленського, а тепер є головою його адміністрації. Єрмак сказав, що ця розмова була першим прямим контактом між Джуліані та адміністрацією Зеленського і до цього часу про неї говорили лише в загальних рисах.

Метою Джуліані, згідно з повідомленням, було те, щоб у Зеленського "підштовхнули" розслідування стосовно сина Джо Байдена, Хантера, аби знайти у його діях в Україні корупційну складову.

Інсайдер в оточенні Зеленського, який погодився говорити на умовах анонімності, заявив, що тон і дії Джуліані під час його контактів з високопоставленими українськими чиновниками були "агресивними та загрозливими", проте українці, за його словами, відмовилися "грати в цю гру".

Ігор Новіков, який працював радником президента України, розповів, що соратники Зеленського намагалися якомога довше уникати контактів з Джуліані. Проте наприкінці червня (мова про 2019 рік) вони зрозуміли, що нічого не зможуть досягти з Трампом, не поговоривши спочатку з Джуліані.

Новіков заявив, що розмова тривала більше 40 хвилин, протягом яких Джуліані пояснив, що він хотів би від української влади.

У списку бажань Джуліані, за словами Новікова, було публічне оголошення Зеленським про початок розслідування щодо "Бурисми" та звинувачення в тому, що деякі українські можновладці змовилися для втручання у президентські вибори у США в 2016 році.

За словами Новікова, Джуліані порадив Зеленському "бути обережним" з оточуючими його людьми, інакше він може опинитися "в біді".

Після цього відбулася телефонна розмова між Зеленським та Трампом. Проте тон американців змінився після цього дзвінка. Ймовірно, Трамп не почув від Зеленського "того, що хотів почути".

Деякі помічники Зеленського зараз вважають, що було помилкою контактувати з Джуліані. Але відмова України від вимог Джуліані й Трампа допомогла Україні не бути замішаною у внутрішні справи США.

Джерело в оточенні Зеленського зазначає, що в разі, якби Зеленський пристав на вимоги Трампа, то президентські вибори у США в 2020 році "були б зовсім іншими".

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Теми: ТрампЗеленськийСШАскандал


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