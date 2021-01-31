Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Люди из окружения Зеленского рассказали о контактах с Джулиани и Трампом

Воскресенье, 31 января 2021, 13:29
Люди из окружения Зеленского рассказали о контактах с Джулиани и Трампом
Джулиани и Трамп

Соратники президента Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, состоявшихся летом 2019 года. Тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Источник: материал The Washington Post

Детали: В июле 2019 президент США Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой "Слуги народа" на парламентских выборах. Этот разговор стал ключевым в истории большого политического скандала, разразившегося в Соединенных Штатах - тогда Трамп якобы очень настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование деятельности Данкана Хантера (сын Джо Байдена).

Перед этим, также в июле 2019 года, состоялся телефонный разговор между Джулиани и Андреем Ермаком, который ранее был одним из главных помощников Зеленского, а теперь является главой его администрации. Ермак сказал, что этот разговор был первым прямым контактом между Джулиани и администрацией Зеленского и до сих пор о нем говорили только в общих чертах.

Целью Джулиани, согласно сообщению, было то, чтобы Зеленский "подтолкнул" расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера, с целью найти в его действиях в Украине коррупционную составляющую.

Инсайдер в окружении Зеленского, который согласился говорить на условиях анонимности, заявил, что тон и действия Джулиани во время его контактов с высокопоставленными украинскими чиновниками были "агрессивными и угрожающими", однако украинцы, по его словам, отказались "играть в эту игру".

Игорь Новиков, работавший советником президента Украины, рассказал, что соратники Зеленского старались как можно дольше избегать контактов с Джулиани. Однако в конце июня (речь о 2019-м) они поняли, что ничего не смогут достичь с Трампом, а не поговорив сначала с Джулиани.

Новиков заявил, что беседа длилась более 40 минут, в течение которых Джулиани пояснил, что он хотел бы от украинской власти.

В списке желаний Джулиани, по словам Новикова, было объявление Зеленского о начале расследования по "Бурисме" и обвинения в том, что некоторые украинские чиновники сговорились для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам Новикова, Джулиани посоветовал Зеленскому "быть осторожным" с окружающими его людьми, иначе он может оказаться "в беде".

После этого состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Однако тон американцев изменился после этого звонка. Вероятно, Трамп не услышал от Зеленского "того, что хотел услышать".

Некоторые помощники Зеленского сейчас считают, что было ошибкой контактировать с Джулиани. Но отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помог Украине не быть замешанной во внутренние дела США.

Источник в окружении Зеленского отмечает, что в случае, если бы Зеленский принял требования Трампа, то президентские выборы в США в 2020 году "были бы совсем другими".

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампЗеленскийСШАскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: