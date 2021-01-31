Дев'ятьом підозрюваним у побитті українського підлітка в Парижі висунули обвинувачення

Дев'ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка Юрія в Парижі висунуто обвинувачення, включаючи замах на вбивство.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Franceinform.

П'ятьох підозрюваних обвинувачують у замаху на вбивство, їх заарештували. Ще четверо - перебувають під судовим наглядом.

Вісім неповнолітніх та один дорослий, яких підозрювали в участі у нападі, в суботу постали перед слідчим магістрату в рамках судового розслідування, заявив прокурор Парижа Ремі Хайц.

Перед цим, в четвер і пятницю, одинадцять неповнолітніх у віці від 15 до 17 років та доросла людина у віці 18 років були поміщені під варту. На даний момент троє були звільнені без притягнення до відповідальності.

"Їх підозрюють у створенні групи з метою підготовки насильницьких колективних дій проти іншої групи людей у ​​відповідь на попередню бійку 10 січня в 15-му окрузі, яка є предметом окремого розслідування", - сказав прокурор.

Жорстоке побиття неповнолітнього українця сталося ввечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа. На нього напали близько десяти молодих людей. З важкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні.

Французькі ЗМІ писали, що хлопець "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми. Однак посольство України у Франції з посиланням на дані поліції заперечило цю інформацію.