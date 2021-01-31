Девяти подозреваемым в избиении украинского подростка в Париже предъявили обвинение

Девяти подозреваемым в жестоком избиении украинского подростка Юрия в Париже предъявлено обвинение, включая покушение на убийство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinform

Пять подозреваемых обвиняют в покушении на убийство, их арестовали. Еще четверо - находятся под судебным надзором.

Восемь несовершеннолетних и один взрослый, подозреваемых в участии в нападении, в субботу предстали перед следователем магистрата в рамках судебного расследования, заявил прокурор Парижа Реми Хайц.

Перед этим, в четверг и пятницу, одиннадцать несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет и взрослый человек в возрасте 18 лет были заключены под стражу.

На данный момент трое были освобождены без привлечения к ответственности.

"Их подозревают в создании группы с целью подготовки насильственных коллективных действий против другой группы людей в ответ на предыдущую драку 10 января в 15-м округе, которая является предметом отдельного расследования", - сказал прокурор.

Жестокое избиение несовершеннолетнего украинца произошло вечером 15 января в 15-м округе Парижа. На него напали около десяти молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай вызвал широкую огласку во Франции и Украине, с реакцией на высшем уровне.

Французские СМИ писали, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Однако посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции опровергло информацию, что Юрий был известен правоохранителям.