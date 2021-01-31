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Серед номінантів на Нобелівську премію миру – Навальний, ВООЗ та Тунберг

Неділя, 31 січня 2021, 14:23
Серед номінантів на Нобелівську премію миру – Навальний, ВООЗ та Тунберг

Російський опозиціонер Олексій Навальний, Всесвітня організація охорони здоров'я та екологічна активістка Грета Тунберг номіновані на Нобелівську премію миру цього року.

Джерело: Reuters

Деталі: Серед номінантів на Нобелівську премію миру цьогоріч є Тунберг, Навальний, ВООЗ, програма COVAX для забезпечення справедливого доступу до вакцин COVID-19 для бідних країн. Також у переліку – опозиційні білоруські політики Світлана Тихановська, Марія Колеснікова та Вероніка Цепкало за їх "боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирного опору".

Тунберг названа одним з "найголовніших представників боротьби з кліматичною кризою".

Навальний, висунутий російськими вченими, може отримати премію за "зусилля щодо мирної демократизації Росії".

Серед інших номінантів - колишній президент США Дональд Трамп, НАТО та Агентство ООН з питань біженців.

Нагадаємо: Російський професор Ратґерського університету, що в Нью-Джерсі, Сергій Єрофеєв раніше заявляв, що кандидатуру Навального запропонувала низка професорів визнаних університетів, які займаються Росією.

За словами вченого, останні події підштовхнули підтримати кандидатуру російського опозиціонера навіть тих вчених, які раніше негативно оцінювали його діяльність.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийНобелівська премія
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