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Среди номинантов на Нобелевскую премию мира – Навальный, ВОЗ и Тунберг

Воскресенье, 31 января 2021, 15:23

Российский оппозиционер Алексей Навальный, Всемирная организация здравоохранения и экологическая активистка Грета Тунберг номинированы на Нобелевскую премию мира в этом году.

Источник: Reuters

Детали: Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году - Тунберг, Навальный, ВОЗ, программа COVAX для обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 для бедных стран. Также в списке - оппозиционные белорусские политики Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало за их "борьбу за честные выборы и вдохновение для мирного сопротивления".

Тунберг названа одним из "главных представителей борьбы с климатическим кризисом".

Навальный, выдвинутый российскими учеными, может получить премию за "усилия по мирной демократизации России".

Среди других номинантов - бывший президент США Дональд Трамп, НАТО и Агентство ООН по делам беженцев.

Напомним: Профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев ранее заявлял, что кандидатуру Навального предложил ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией.

По словам ученого, последние события подтолкнули поддержать кандидатуру российского оппозиционера даже тех ученых, которые ранее негативно оценивали его деятельность.

Темы: НавальныйНобелевская премия


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