Міністр охорони здоров'я Німеччини не проти вакцин з РФ і Китаю

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан заявив, що він відкритий до використання вакцини проти коронавірусу з Росії або Китаю в Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Якщо вакцина безпечна і ефективна, незалежно від того, в якій країні вона була вироблена, то вона, звичайно, може допомогти перемогти пандемію", - сказав Шпан.

Він додав, що вакцина, безумовно, повинна пройти звичайний процес авторизації в Євросоюзі.

Раніше у Німеччині не виключили виробництва російської вакцини на території ЄС, однак тільки у разі її затвердження.

Росія вже подала заявку на схвалення своєї вакцини "Спутник V" в Європейське агентство з лікарських засобів.

Першою країною ЄС, що купила російську вакцину, стала Угорщина, яка вже підписала контракт на 2 мільйони доз.