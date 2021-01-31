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Міністр охорони здоров'я Німеччини не проти вакцин з РФ і Китаю

Неділя, 31 січня 2021, 16:33

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан заявив, що він відкритий до використання вакцини проти коронавірусу з Росії або Китаю в Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Якщо вакцина безпечна і ефективна, незалежно від того, в якій країні вона була вироблена, то вона, звичайно, може допомогти перемогти пандемію", - сказав Шпан.

Він додав, що вакцина, безумовно, повинна пройти звичайний процес авторизації в Євросоюзі. 

Раніше у Німеччині не виключили виробництва російської вакцини на території ЄС, однак тільки у разі її затвердження.

Росія вже подала заявку на схвалення своєї вакцини "Спутник V" в Європейське агентство з лікарських засобів.

Першою країною ЄС, що купила російську вакцину, стала Угорщина, яка вже підписала контракт на 2 мільйони доз.

Теми: НімеччинакоронавірусвакцинаціяРосіяКитай


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