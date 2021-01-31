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Министр здравоохранения Германии не против вакцин из РФ и Китая

Воскресенье, 31 января 2021, 16:33

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что он открыт к использованию в Германии вакцины против коронавируса из России или Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Если вакцина безопасна и эффективна, независимо от того, в какой стране она была произведена, то она, конечно, может помочь победить пандемию", - сказал Шпан.

Он добавил, что вакцина, безусловно, должна пройти обычный процесс авторизации в Евросоюзе.

Ранее в Германии не исключили производства российской вакцины на территории ЕС, однако только в случае ее утверждения.

Россия уже подала заявку на одобрение своей вакцины "Спутник V" в Европейское агентство по лекарственным средствам.

Первой страной ЕС, купила российскую вакцину, стала Венгрия, которая уже подписала контракт на 2 миллиона доз.

Темы: ГерманиякоронавирусвакцинацияРосcияКитай


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