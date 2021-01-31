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У Мінську десятки затриманих, в тому числі швейцарська журналістка

Неділя, 31 січня 2021, 16:57
Люція Чіркі, соцмережі

У Мінську в неділю затримали понад 55 осіб, в тому числі швейцарську журналістку Люцію Чіркі.

Джерело: правозахисний центр "Весна", білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Як пише "Весна", в Мінську затримано швейцарську журналістку Люцію Чіркі (Luzia Tschirky). Люція встигла повідомити, що її затримали в центрі міста.

Близько 16.00 за київським часом посольство Швейцарії повідомило "Весні", що журналістку звільнили.

Також "Весна" публікує імена понад 30 осіб, затриманих у неділю в Мінську.

Телеграм-канал "Списки затриманих" повідомляє про 55 затриманих у Мінську.

Як повідомляє Радіо Свобода, затримання відбулися в центрі Мінська, коли сотні людей вийшли на спільну прогулянку без плакатів і прапорів.

Теми: БілорусьакціїЗМІ


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