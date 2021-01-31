Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську понад 120 затриманих, в тому числі швейцарська журналістка

Неділя, 31 січня 2021, 18:54
У Мінську понад 120 затриманих, в тому числі швейцарська журналістка
Люція Чіркі, соцмережі

У Мінську в неділю затримали понад 120 осіб, в тому числі швейцарську журналістку Люцію Чіркі.

Джерело: правозахисний центр "Весна", білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Як пише "Весна", в Мінську затримано швейцарську журналістку Люцію Чіркі (Luzia Tschirky). Люція встигла повідомити, що її затримали в центрі міста.

Близько 16.00 за київським часом посольство Швейцарії повідомило "Весні", що журналістку звільнили.

Також "Весна" публікує імена понад 120 осіб, затриманих у неділю в Мінську.

Телеграм-канал "Списки затриманих" також повідомляє про більш ніж 120 затриманих у Мінську.

Як повідомляє Радіо Свобода, затримання відбулися в центрі Мінська, коли сотні людей вийшли на спільну прогулянку без плакатів і прапорів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьакціїЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
Усі новини...
Реклама: