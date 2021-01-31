У Мінську понад 120 затриманих, в тому числі швейцарська журналістка
Неділя, 31 січня 2021, 18:54
У Мінську в неділю затримали понад 120 осіб, в тому числі швейцарську журналістку Люцію Чіркі.
Джерело: правозахисний центр "Весна", білоруська служба Радіо Свобода
Деталі: Як пише "Весна", в Мінську затримано швейцарську журналістку Люцію Чіркі (Luzia Tschirky). Люція встигла повідомити, що її затримали в центрі міста.
Близько 16.00 за київським часом посольство Швейцарії повідомило "Весні", що журналістку звільнили.
Також "Весна" публікує імена понад 120 осіб, затриманих у неділю в Мінську.
Телеграм-канал "Списки затриманих" також повідомляє про більш ніж 120 затриманих у Мінську.
Як повідомляє Радіо Свобода, затримання відбулися в центрі Мінська, коли сотні людей вийшли на спільну прогулянку без плакатів і прапорів.