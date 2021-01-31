В Минске в воскресенье задержали более 55 человек, в том числе швейцарскую журналистку Люцию Чирки.

Источник: правозащитный центр "Весна", белорусская служба Радио Свобода

Детали: Как пишет "Весна", в Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города.

Около 16.00 по киевскому времени посольство Швейцарии сообщило "Весне", что журналистку освободили.

Также "Весна" публикует имена более 30 человек, задержанных в воскресенье в Минске.

Телеграм-канал "Списки задержанных" сообщает о 55 задержанных в Минске.

Как сообщает Радио Свобода, задержания произошли в центре Минска, когда сотни людей вышли на совместную прогулку без плакатов и флагов.