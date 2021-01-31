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В Минске более 120 задержанных, в том числе швейцарская журналистка

Воскресенье, 31 января 2021, 18:54
В Минске более 120 задержанных, в том числе швейцарская журналистка
Люция Чирки, соцсети

В Минске в воскресенье задержали более 120 человек, в том числе швейцарскую журналистку Люцию Чирки.

Источник: правозащитный центр "Весна", белорусская служба Радио Свобода

Детали: Как пишет "Весна", в Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города.

Около 16.00 по киевскому времени посольство Швейцарии сообщило "Весне", что журналистку освободили.

Также "Весна" публикует имена более 120 человек, задержанных в воскресенье в Минске.

Телеграм-канал "Списки задержанных" также сообщает о более 120 задержанных в Минске.

Как сообщает Радио Свобода, задержания произошли в центре Минска, когда сотни людей вышли на совместную прогулку без плакатов и флагов.

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Темы: БеларусьакцииСМИ
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