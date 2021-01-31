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Україна за січень вичерпала річні квоти на експорт соків і меду в ЄС

Неділя, 31 січня 2021, 17:58

Україна протягом січня вичерпала виділені на 2021 рік квоти на безмитні поставки меду, виноградного та яблучного соків в країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу.

Також повністю використана квартальна квота (січень-березень) на поставки яєць, яєчних продуктів і м'яса птиці, що розділені на частини.

Крім того, українські експортери використали 74% річної квоти на кукурудзу, 43% на цукор, 24% на крупи і борошно, 18% на оброблені томати, 9% на крохмаль, 8% на пшеницю і 16% квартальної квоти на м'ясо птиці в тушках.

За попередніми прогнозами, як і минулого року, квоти за цими позиціями будуть закриті, при чому більшість з них в першому півріччі.

Раніше в уряді заявляли, що в перегляді торговельної частини Угоди про асоціацію з ЄС зацікавлені не лише представники харчової промисловості, але і металургії.

Теми: торгівляЄС


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