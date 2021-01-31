Украина за январь исчерпала ежегодные квоты на экспорт соков и меда в ЕС

Украина в январе исчерпала выделенные на 2021 квоты на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

Также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы, разделенного на части.

Кроме того, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% на крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии.

Ранее в правительстве заявляли, что в пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС заинтересованы не только представители пищевой промышленности, но и металлургии.