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В РФ задержаны более 80 журналистов и рекордное количество протестующих

Воскресенье, 31 января 2021, 17:14
В РФ задержаны более 80 журналистов и рекордное количество протестующих
"Новая газета"

В России во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в воскресенье задержано рекордное количество людей – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов.

Источник: член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова в комментарии "Открытым медиа", ОВД-Инфо, Медуза

Детали: По словам Русовой, известно о задержании по всей России 82 журналистов, некоторые из них уже отпущены.

В Москве, по данным профсоюза, задержаны 21 представитель СМИ, в Петербурге — 10.

Среди задержанных — Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"), Михаил Зеленский ("Холод"), Елена Костюченко ("Новая газета"), Антон Фейнберг (РБК), Валерия Савинова ("МБХ медиа") и другие.

Русова рассказала о новом факте избиения представителя прессы. Журналист Иван Клейменов, пишущий для "Медузы" и "Сноба", был задержан на ступеньках театра Романа Виктюка в Москве. Сотрудник полиции применил к репортеру электрошокер, у него травма головы.

По данным "ОВД-Инфо" на 23:00, всего в России в воскресенье были задержаны 5135 человек.

Пресс-секретарь "ОВД-Инфо" Константин Фомин в разговоре с "Открытыми медиа" назвал эти данные рекордными за всю историю наблюдения этой организации за российскими акциями протеста. Организация была создана в декабре 2011 года.

В то же время, штаб Навального сообщил, что протестная акция 31 января в Москве завершена.

Следующая акция состоится 2 февраля в 10:00 мск перед зданием Симоновского суда, где будут оглашать решение по иску ФСИН о замене условного срока для Навального на реальный.

Шествие в воскресенье в Москве, в котором приняли участие несколько тысяч человек, длилось более четырех с половиной часов, пишет "Медуза". Демонстранты прошли от станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" к Площади трех вокзалов, а затем до СИЗО "Матросская тишина". После того, как протестующих разогнали у изолятора, они снова вернулись к метро "Комсомольская". Полиция проводила жесткие задержания на всем протяжении шествия.

В центре Москвы в воскресенье ограничивали работу общественного транспорта и запрещали парковку. Метро уже заработало, автобусы тоже уже должны начать ездить, а парковку начнут разрешать только ночью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияакцииНавальныйСМИ
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