В РФ задержаны более 80 журналистов и рекордное количество протестующих

По подсчетам Профсоюза журналистов и работников СМИ, в России во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в воскресенье задержаны более 80 журналистов.

Источник: член бюро профсоюза Софья Русова в комментарии "Открытым медиа", ОВД-Инфо, Медуза

Детали: По словам Русовой, известно о задержании по всей России 82 журналистов, некоторые из них уже отпущены.

В Москве, по данным профсоюза, задержаны 21 представитель СМИ, в Петербурге — 10.

Среди задержанных — Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"), Михаил Зеленский ("Холод"), Елена Костюченко ("Новая газета"), Антон Фейнберг (РБК), Валерия Савинова ("МБХ медиа") и другие.

Русова рассказала о новом факте избиения представителя прессы. Журналист Иван Клейменов, пишущий для "Медузы" и "Сноба", был задержан на ступеньках театра Романа Виктюка в Москве. Сотрудник полиции применил к репортеру электрошокер, у него травма головы.

Москвича бьют несколько раз током.



Видео: «Настоящее время» (СМИ признано иноагентом) pic.twitter.com/g6SCdMzynV — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

По данным "ОВД-Инфо" на 18:10, всего в России в воскресенье были задержаны 4370 человек.

Полиция в Москве избивают лежачих женщин, они кричат: «Мы без оружия».



Видео: Навальный LIVE pic.twitter.com/gBaUNywAqw — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Пресс-секретарь "ОВД-Инфо" Константин Фомин в разговоре с "Открытыми медиа" назвал эти данные рекордными за всю историю наблюдения этой организации за российскими акциями протеста. Организация была создана в декабре 2011 года.

Задержанных на Комсомольской несут за руки и за ноги. Один из задержанных (в оранжевых ботинках) потерял сознание, как передает наш корреспондент с места.



Видео: Артем Распопов / «Новая газета» pic.twitter.com/1UT93QZZvj — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

В то же время, штаб Навального сообщил, что протестная акция 31 января в Москве завершена.

Следующая акция состоится 2 февраля в 10:00 мск перед зданием Симоновского суда, где будут оглашать решение по иску ФСИН о замене условного срока для Навального на реальный.

Шествие в воскресенье в Москве, в котором приняли участие несколько тысяч человек, длилось более четырех с половиной часов, пишет "Медуза". Демонстранты прошли от станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" к Площади трех вокзалов, а затем до СИЗО "Матросская тишина". После того, как протестующих разогнали у изолятора, они снова вернулись к метро "Комсомольская". Полиция проводила жесткие задержания на всем протяжении шествия.

В центре Москвы в воскресенье ограничивали работу общественного транспорта и запрещали парковку. Метро уже заработало, автобусы тоже уже должны начать ездить, а парковку начнут разрешать только ночью.