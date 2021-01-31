Україну засипле снігом: оголошено штормове попередження

По Україні на 1 лютого оголошено штормове попередження, очікується сильний сніг і ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

‼УВАГА‼ Штормове попередження по Україні на завтра‼ 1 лютого в більшості центральних, вночі у Харківській, Одеській та... Опубликовано Український гідрометцентр Воскресенье, 31 января 2021 г.

Дослівно: "1 лютого в більшості центральних, вночі у Харківській, Одеській та Миколаївській, вдень у більшості північних областей значний сніг та мокрий сніг, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, ожеледь, налипання мокрого снігу; у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності)".

Деталі: У Києві 1 лютого також очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).