Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україну засипле снігом: оголошено штормове попередження

Неділя, 31 січня 2021, 19:15
ФОТО 05453.COM.UА

По Україні на 1 лютого оголошено штормове попередження, очікується сильний сніг і ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

‼УВАГА‼ Штормове попередження по Україні на завтра‼ 1 лютого в більшості центральних, вночі у Харківській, Одеській та...

Опубликовано Український гідрометцентр Воскресенье, 31 января 2021 г.

Дослівно: "1 лютого в більшості центральних, вночі у Харківській, Одеській та Миколаївській, вдень у більшості північних областей значний сніг та мокрий сніг, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, ожеледь, налипання мокрого снігу; у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності)".

Деталі: У Києві 1 лютого також очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників

Дубінський проводить "паралельний підрахунок" голосів за своє виключення

У Мінську десятки затриманих, в тому числі швейцарська журналістка

Люди з оточення Зеленського розповіли про контакти з Джуліані й Трампом

Фонд Навального передав США "санкційний список" оточення Путіна

Вчені виявили небезпечні особливості нового штаму коронавірусу з Африки

Усі новини...
погода
Україну охопить снігова й морозна погода
В Україні пройде сніг, 1 лютого погода погіршиться
Майже 200 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду
Останні новини
19:15
Україну засипле снігом: оголошено штормове попередження
18:53
Протест проти карантину в Брюсселі: 300 затриманих
18:48
ООС: 4 обстріли, без втрат
18:14
У РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників
17:58
Україна за січень вичерпала річні квоти на експорт соків і меду в ЄС
17:44
IKEA викупила майже 5000 гектарів лісу, щоб зберегти екологію
17:36
Дубінський проводить "паралельний підрахунок" голосів за своє виключення
17:11
У США вже використали майже 30 млн доз вакцини від COVID-19
16:57
У Мінську десятки затриманих, в тому числі швейцарська журналістка
16:33
Міністр охорони здоров'я Німеччини не проти вакцин з РФ і Китаю
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!