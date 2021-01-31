Украину засыплет снегом: объявлено штормовое предупреждение

По Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

‼УВАГА‼ Штормове попередження по Україні на завтра‼ 1 лютого в більшості центральних, вночі у Харківській, Одеській та... Опубликовано Український гідрометцентр Воскресенье, 31 января 2021 г.

Дословно: "1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем ​​в большинстве северных областей значительный снег и мокрый снег, днем ​​в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега, в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности)".

Детали: В Киеве 1 февраля также ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).