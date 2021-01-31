У Києві вшанували пам'ять загиблого на Майдані білоруса

У центрі Києва відбулася церемонія вшанування пам‘яті Героя України Михайла Жизневського, який загинув під час подій Революції Гідності.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники заходу вирушили ходою від пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі до народного меморіалу Жизневському на вулиці Грушевського.

Кілька сотень людей зі стягами Білорусі, України та руху "Правий сектор" пройшли Михайлівською, Софіївською площею, вулицею Богдана Хмельницького, Хрещатиком та Грушевського до меморіалу Жизневському.

"Михась Жизневський – герой двох народів, який загинув за нашу свободу", "Михасю Жизневському: слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Україні – Героям Слава", "Україна і Беларусь понад усе", "Верым, можам, пераможам", "За нашу і вашу свободу!", "Поки ми єдині – ми не переможні", "ОМОН = Беркут"", – скандували учасники пам’ятної ходи.

Довідка: Білоруський активіст Євромайдану загинув від кульового поранення під час штурму на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року. Михайлу Жизневському 13 червня 2017 року було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).