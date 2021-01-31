Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве почтили память погибшего на Майдане белоруса

Воскресенье, 31 января 2021, 19:19
В Киеве почтили память погибшего на Майдане белоруса

В центре Киева почтили память Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего во время событий Революции Достоинства.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участники мероприятия отправились шествием от памятника княгине Ольге на Михайловской площади к народному мемориалу Жизневскому на улице Грушевского.

Несколько сотен людей с флагами Беларуси, Украины и движения "Правый сектор" прошли по Михайловской, Софиевской площади, улице Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского к мемориалу Жизневскому.

"Михась Жизневский – герой двух народов, погибший за нашу свободу", "Михасю Жизневскому: слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Украине – Героям Слава", "Украина и Беларусь превыше всего", "Верым, можам, пераможам", "За нашу и вашу свободу!", "Пока мы едины – мы непобедимы", "ОМОН = Беркут"", - скандировали участники памятного шествия.

 
 

Справка: Белорусский активист Евромайдана погиб от пулевого ранения во время штурма на улице Грушевского 22 января 2014 года. Михаилу Жизневскому 13 июня 2017 года было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевакцииМайданБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Киев
В Киеве горит АЗС, есть пострадавшие, перекрыто движение
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Последние новости
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
Все новости...
Реклама: