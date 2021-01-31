В Киеве почтили память погибшего на Майдане белоруса

В центре Киева почтили память Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего во время событий Революции Достоинства.

Источник: Укринформ

Детали: Участники мероприятия отправились шествием от памятника княгине Ольге на Михайловской площади к народному мемориалу Жизневскому на улице Грушевского.

Несколько сотен людей с флагами Беларуси, Украины и движения "Правый сектор" прошли по Михайловской, Софиевской площади, улице Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского к мемориалу Жизневскому.

"Михась Жизневский – герой двух народов, погибший за нашу свободу", "Михасю Жизневскому: слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Украине – Героям Слава", "Украина и Беларусь превыше всего", "Верым, можам, пераможам", "За нашу и вашу свободу!", "Пока мы едины – мы непобедимы", "ОМОН = Беркут"", - скандировали участники памятного шествия.

Справка: Белорусский активист Евромайдана погиб от пулевого ранения во время штурма на улице Грушевского 22 января 2014 года. Михаилу Жизневскому 13 июня 2017 года было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).