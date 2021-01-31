Німецькі військові допоможуть Португалії в боротьбі з COVID

Німецька армія наступного тижня направить допомогу Португалії, де склалася катастрофічна ситуація через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Бундесвер направить медичний персонал та необхідне обладнання. До Португалії вирушить бригада з 27 лікарів та фельдшерів, щоб допомогти в перевантажених лікарнях. Німецькі лікарі залишатимуться в Португалії протягом трьох тижнів.

Крім того, Бундесвер також надішле польові лікарняні ліжка, а також стаціонарні та пересувні апарати штучної вентиляції легенів, які терміново потрібні хворим на коронавірус.

Міністерство оборони Німеччини також розглядає питання подальшої допомоги, оскільки експерти Бундесверу, які мають досвід кризи, оцінюють ситуацію в Португалії як драматичну.

Як повідомлялося, у Португалії залишилося всього 7 вільних ліжок в палатах інтенсивної терапії, підготовлених для інфікованих коронавірусом.

За даними сайту Our World in Data, минулого тижня в Португалії був найвищий у світі рівень смертності і нових випадків захворювання на душу населення. У четвер було зареєстровано рекордну кількість нових інфекцій - 12 890.

Прагнучи стримати поширення вірусу в Португалії і за її межами, уряд в четвер ввів заборону на поїздки для своїх громадян, не дозволяючи їм залишати країну як мінімум на 15 днів.