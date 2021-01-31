Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с COVID

Воскресенье, 31 января 2021, 20:50

Немецкая армия на следующей неделе направит помощь Португалии, где сложилась катастрофическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бундесвер направит медицинский персонал и необходимое оборудование. В Португалию отправится бригада из 27 врачей и фельдшеров, чтобы помочь в перегруженных больницах. Немецкие врачи будут оставаться в Португалии в течение трех недель.

Кроме того, Бундесвер также направит полевые больничные кровати, а также стационарные и передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, которые срочно нужны больным коронавирус.

Министерство обороны Германии также рассматривает вопрос дальнейшей помощи, поскольку эксперты Бундесвера, которые имеют опыт кризиса, оценивают ситуацию в Португалии как драматическую.

Как сообщалось, в Португалии осталось всего 7 свободных коек в палатах интенсивной терапии, подготовленных для инфицированных коронавируса.

По данным сайта Our World in Data, на прошлой неделе в Португалии был высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения. В четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций - 12890.

Темы: ГерманияПортугалиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоВ Минске более 120 задержанных, в том числе швейцарская журналистка

В РФ задержаны более 80 журналистов и рекордное количество протестующих

Дубинский проводит "параллельный подсчет" голосов за свое исключение

Люди из окружения Зеленского рассказали о контактах с Джулиани и Трампом

Фонд Навального передал США "санкционный список" окружения Путина

Ученые обнаружили опасные особенности нового штамма коронавируса из Африки

Все новости...
Германия
Министр здравоохранения Германии не против вакцин из РФ и Китая
Германия запретила въезд со стран, где распространены мутировавшие штаммы
Премьер-министр земли в Германии извинился за то, что назвал Меркель "Меркельхен"
Последние новости
20:50
Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с COVID
20:19
фотоВ Киеве почтили память погибшего на Майдане белоруса
19:54
обновленоВ Минске более 120 задержанных, в том числе швейцарская журналистка
19:44
обновленоЖену Навального снова задерживали в Москве
19:36
Королева Британии встретится с Байденом и другими лидерами G7 в июне
19:15
Украину засыплет снегом: объявлено штормовое предупреждение
18:53
Протест против карантина в Брюсселе: 300 задержанных
18:48
ООС: 4 обстрела, без потерь
18:14
В РФ задержаны более 80 журналистов и рекордное количество протестующих
17:58
Украина за январь исчерпала ежегодные квоты на экспорт соков и меда в ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!