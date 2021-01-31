Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с COVID

Немецкая армия на следующей неделе направит помощь Португалии, где сложилась катастрофическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бундесвер направит медицинский персонал и необходимое оборудование. В Португалию отправится бригада из 27 врачей и фельдшеров, чтобы помочь в перегруженных больницах. Немецкие врачи будут оставаться в Португалии в течение трех недель.

Кроме того, Бундесвер также направит полевые больничные кровати, а также стационарные и передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, которые срочно нужны больным коронавирус.

Министерство обороны Германии также рассматривает вопрос дальнейшей помощи, поскольку эксперты Бундесвера, которые имеют опыт кризиса, оценивают ситуацию в Португалии как драматическую.

Как сообщалось, в Португалии осталось всего 7 свободных коек в палатах интенсивной терапии, подготовленных для инфицированных коронавируса.

По данным сайта Our World in Data, на прошлой неделе в Португалии был высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения. В четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций - 12890.