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У СБУ пояснили, чому зірвали збори акціонерів "Мотор Січі"

Неділя, 31 січня 2021, 21:28
Укрінформ

СБУ проводила слідчі дії у Запоріжжі, де мали відбутися загальні збори АТ "Мотор Січ", та фіксувала можливі протиправні дії, пов'язані зі встановленням контролю над підприємством.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України проводить санкціоновані судом слідчо-оперативні дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ "МС-4" загальних зборів акціонерів.

Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній "DCH" та "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ".

У межах розпочатого кримінального провадження, Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення".

Що передувало: 31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Українська правда
Теми: СБУЗапоріжжябізнес


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