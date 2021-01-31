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В СБУ объяснили, почему сорвали собрание акционеров "Мотор Сичи"

Воскресенье, 31 января 2021, 21:28
Укринформ

СБУ проводила следственные действия в Запорожье, где должно было состояться общее собрание АО "Мотор Сич", и фиксировала возможные противоправные действия, связанные с установлением контроля над предприятием.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров.

Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение".

Что предшествовало: 31 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Украинская правда
Темы: СБУЗапорожьебизнес


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