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SpaceX готується до запуску Starship вже цього тижня

Понеділок, 4 січня 2021, 05:02

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, ймовірно, спробує провести тестовий запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship вже 6 січня.

Джерело: портал Everyday Astronaut

Деталі: Виходячи з часу, який SpaceX витратила на передстартову підготовку SN8, а також з анонсованого перекриття доріг в районі космодрому, запуск 9-го прототипу може відбутися вже 6 січня.

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі в містечку Бока Чика, штат Техас. 

В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

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Теми: космосІлон Маск


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