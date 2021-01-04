SpaceX готується до запуску Starship вже цього тижня
Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, ймовірно, спробує провести тестовий запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship вже 6 січня.
Джерело: портал Everyday Astronaut
Деталі: Виходячи з часу, який SpaceX витратила на передстартову підготовку SN8, а також з анонсованого перекриття доріг в районі космодрому, запуск 9-го прототипу може відбутися вже 6 січня.
Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі в містечку Бока Чика, штат Техас.
В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".
Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.
В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".
Що передувало:
- 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.
- 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.