Перший прототип міжпланетного багаторазового космічного корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який мав здійснити "стрибок" на 12,5 кілометрів, розбився при посадці в центрі стартового поля.

Джерело: трансляція запуску

Деталі: 10 грудня о 00:51:42 за Києвом при посадці Starship розбився в центрі майданчика для посадок. Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся назад на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

UPD: За словами Маска, посадка була невдалою через малий тиск палива з малого бака в носі корабля, через що швидкість приземлення була занадто великою.

Пряма мова Маска: "Успішний підйом, перемикання на верхні баки і точне управління закрилками до точки приземлення!

Ми отримали всі необхідні дані! Вітаємо команду SpaceX, чорт забирай!

Марс, ми йдемо!!

Спасибі, Південний Техас за підтримку! Це ворота на Марс".

UPD: Через малий тиск палива один з трьох двигунів не працював при посадці, а другий ввімкнувся лише на мить.

Деталі: Тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship вперше запустили на значну висоту, щоб перевірити її аеродинаміку та змогу здійснювати керовану вертикальну посадку в задану точку.

Після невдалої посадки SpaceX написала "Відмінний тест. Вітаємо команду Starship".

Starship SN8 запускали з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас.

Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірністю ⅓ (33.3% - УП) запуск пройде успішно".

Напередодні випробування старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор сказав, що цей запуск "це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!". UPD: "Запуск можливий".

На замовлення SpaceX за запуском повинен був спостерігати літак NASA WB57, який займається аерофотозніманням, але за лічені хвилини до зльоту він зламався (!?).

Видання Everyday Astronaut публікує порівняння Starship з Falcon 9, яка на цьому тижні виконала 100-й успішний політ.

Довідка: Наступні тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено 9 двигунів Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.

Today, SN8 successfully lifted off, ascended to 12.5km, bellyfloped and performed its landing flip maneuver with precise flap control to reach its landing point. It doesn't matter that it exploded. Making it as far as it did definitely exceeded my expectaions. SN9 you're up next! pic.twitter.com/nxebV8MWJm