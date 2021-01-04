В Англії вводять новий локдаун через новий штам коронавірусу

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про новий локдауне в Англії, доручивши людям залишатися вдома, щоб стримати більш заразний варіант коронавірусу при пандемії COVID-19.

Джерело: BBC і Reuters

Пряма мова Джонсона: "Ми повинні ввести національну ізоляцію, яка досить жорстка, щоб стримати цей варіант. Це означає, що уряд знову наказує вам залишатися вдома".

Деталі: Нова ізоляція (локдаун) розпочнеться опівночі, хоча є перелік виняткових причин.

Усі школи й коледжі будуть закриті для більшості учнів і перейдуть на дистанційне навчання до середини лютого.

Джонсон сказав, що майбутні тижні будуть "найважчими", але додав, що, на його думку, країна вступає в "останню фазу боротьби".

Прем'єр-міністр сказав, що ті, хто входить у чотири основні пріоритетні групи, отримають першу дозу вакцини до середини лютого.

Шотландія раніше видала наказ не сидіти вдома і разом з Уельсом закрила класи для більшості учнів.

В Ірландії ще обговорюють можливі нові заходи.

4 січня у Великій Британії вже сьомий день поспіль зареєстровано понад 50 тисяч нових підтверджених випадків захворювання Covid (58 784), а також 407 смертей протягом 28 днів після позитивного результату тесту.