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Українці розповіли, чи сподобалося їм новорічне привітання Зеленського

Вівторок, 5 січня 2021, 11:49

Більше 40% українців, з тих, які дивилися новорічне привітання президента Володимира Зеленського, оцінили його позитивно, а 21% - негативно.

Джерело: результати січневого опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування, 70% респондентів бачили новорічне привітання Зеленського.

З них 43% оцінили його позитивно, 35% – нейтрально, 21% – негативно.

Повідомляється, що найбільше тих, хто негативно оцінив привітання Зеленського, серед жителів Сходу, старших опитаних, виборців партій Шарія, "Опозиційна платформа", "Європейська солідарність" та "Свобода".

 

Дослідження проводилося соцгрупою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 2,0%.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу із коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі. Побажання громадянам прозвучали як від глави держави, так і від дітей. 
  • Крім того, Зеленський з нагоди Нового року та Різдва звернувся з короткими відеозверненнями окремо до жителів АРК Крим та кожної області.

Українська правда
Теми: Зеленськийсвяткуванняопитуваннясоціологія


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