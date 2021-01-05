Українці розповіли, чи сподобалося їм новорічне привітання Зеленського
Більше 40% українців, з тих, які дивилися новорічне привітання президента Володимира Зеленського, оцінили його позитивно, а 21% - негативно.
Джерело: результати січневого опитування соцгрупи "Рейтинг"
Деталі: За результатами опитування, 70% респондентів бачили новорічне привітання Зеленського.
З них 43% оцінили його позитивно, 35% – нейтрально, 21% – негативно.
Повідомляється, що найбільше тих, хто негативно оцінив привітання Зеленського, серед жителів Сходу, старших опитаних, виборців партій Шарія, "Опозиційна платформа", "Європейська солідарність" та "Свобода".
Дослідження проводилося соцгрупою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності не більше 2,0%.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу із коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі. Побажання громадянам прозвучали як від глави держави, так і від дітей.
- Крім того, Зеленський з нагоди Нового року та Різдва звернувся з короткими відеозверненнями окремо до жителів АРК Крим та кожної області.