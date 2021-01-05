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ВС виправдав Ситника і Лещенка у справі про начебто втручання у вибори в США

Вівторок, 5 січня 2021, 16:35

Верховний суд виправдав директора НАБУ Артема Ситника і екснардепа Сергія Лещенка у справі про начебто втручання України у вибори в США.

Джерело: Лещенко в Telegram

Деталі: За його словами, суд поставив крапку в цій справі. Він відхилив відповідний позов екс-нардепа Борислава Розенблата, який намагався засудити Ситника і Лещенко за втручання у вибори президента США в 2016 році, яке нібито складалося в оприлюдненні "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Спочатку рішення на користь Розенблата прийняв очолюваний Павлом Вовком Окружний адміністративний суд Києва.

Пряма мова: "Спираючись на це рішення ОАСК, тодішній генпрокурор Юрій Луценко говорив юристу Трампа Руді Джуліані, що український суд нібито визнав факти втручання України у вибори в США в 2016 році.

Розносити вірус цієї брехні по Україні допомагала лабораторія пропаганди Коломойського і Медведчука, включно з "нульовими пацієнтами" на кшталт Деркача, Дубинського і Бужанського.

Тепер в цій історії поставлена ​​крапка - Верховний суд відкинув всі претензії Розенблата, сказавши, що він взагалі не мав права звертатися з таким позовом, попутно тицьнувши суд Вовка в їх заангажованість".

Передісторія: У 2018 році Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника і тоді ще нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про главу штабу Трампа Пола Манафорта.

На думку суду, вони розголосили інформацію про Манафорта, а саме - "про наявність прізвища і підписів Манафорта в списках "чорної бухгалтерії Партії регіонів" у матеріалах досудового розслідування, що привело до втручання у виборчі процеси США 2016 року і завдало шкоди інтересам держави Україна".

У 2016 році народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

Також Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Читайте також: "Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми"

Українська правда
Теми: СитникСШАвиборисуд


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