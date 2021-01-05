У КМДА пояснили, чим замінили Kyiv Smart City і навіщо

У столиці запустили новий застосунок міських сервісів "Київ цифровий", він замінив Kyiv Smart City і "став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці".

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: У КМДА переконують, що новий застосунок – це частина цифрової трансформації міста і "логічний крок у розвитку електронних сервісів столиці". Застосунок вже доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android.

Зазначається, що новий застосунок поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.

Вхід у застосунок швидкий та зручний, відповідає сучасним стандартам і не потребує тривалої та складної авторизації.

"Київ цифровий" дозволяє автоматично завантажити дані платіжних карток та інформацію про автівки з Kyiv Smart City, якщо номер телефону користувача в застосунку той же, що і в гаманці Masterpass.

У застосунку вже доступна можливість поповнювати зі смартфону транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, та своїми відгуками впливати на розвиток міста.

Якщо у вас залишилися невикористані QR-квитки у додатку Kyiv Smart City, напишіть у службу підтримки і їх додадуть у "Київ цифровий".

За словами КМДА, також застосунок - єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють, водій отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення транспортного засобу. Усі необхідні документи можна завантажити у застосунок.

Також "Київ цифровий" співпрацює з муніципальними парковками. Зі смартфону можна сплатити за погодинне паркування чи придбати паркувальний абонемент і не обтяжувати себе пошуками паркоматів.

Уже зараз реалізовано можливість визначати місце паркування за геопозицією та перевіряти термін дії паркувального абонемента. У планах додати також мапу парковок та таймер із нагадуванням часу паркування.

У застосунку також можна поповнити поїздками транспортну карту, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Налаштована система сповіщень нагадає про закінчення дії проїзного чи підкаже, коли QR-квиток "згорить".

Якщо користувач додасть адресу проживання, то "Київ цифровий" сповіщатиме про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Застосунок отримає доступ до сповіщень про послуги постачання електроенергії, води, газу та опалення. Система відгуків дозволяє підтверджувати чи спростовувати правдивість інформації щодо надання тих чи інших послуг.

Як зазначають у КМДА, функціонал застосунку планують розширювати, аби "забезпечити киянам максимум корисних сервісів".

Передісторія: Раніше у вівторок представники Kyiv Smart City заявили, що з невідомих для розробників причин їхній додаток припинив роботу, а всі послуги відтепер будуть надаватися через новий застосунок "Київ цифровий".

Команда Kyiv Smart City заявила, що не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ цифровий", але не змогла не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними.

Також у Kyiv Smart City повідомили, що їхніх розробників позбавили доступу до додатку "та передали команді ГІОЦ (Головний інформаційно - обчислювальний центр)".