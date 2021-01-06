"Газпром" майже на третину скоротив транзит газу через Україну

Російський "Газпром" знизив транзит газу через Україну з майже 180 млн кубометрів на добу в кінці грудня до приблизно 130 млн кубометрів на добу на початку січня.

Джерело: голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook

Пряма мова: "Газпром" знизив транзит газу через Україну з ~180 млн на добу (кінець грудня) до ~130 млн на добу (початок січня).

Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому".

Передісторія: