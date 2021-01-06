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"Газпром" майже на третину скоротив транзит газу через Україну

Середа, 6 січня 2021, 08:58
Газпром майже на третину скоротив транзит газу через Україну

Російський "Газпром" знизив транзит газу через Україну з майже 180 млн кубометрів на добу в кінці грудня до приблизно 130 млн кубометрів на добу на початку січня.

Джерело: голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook

Пряма мова: "Газпром" знизив транзит газу через Україну з ~180 млн на добу (кінець грудня) до ~130 млн на добу (початок січня).

Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому".

Передісторія:

  • 1 січня 2020 року сплив термін укладеного у 2009 році транзитного контракту між "Нафтогазом України" й "Газпромом". Та газова угода була підписана керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна
  • 30 грудня 2019 року було підписано новий договір на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".
  • Контракт передбачав транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Теми: газГазпромРосія
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