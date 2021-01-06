Київ перетнув позначку у 115 тисяч випадків COVID і 2 тисячі смертей

За добу 5 січня у Києві виявили 931 хворого на COVID-19, одужала 651 людина, до лікарень столиці потрапив 71 пацієнт, померли внаслідок коронавірусу в вівторок 19 осіб.

Джерело: міський голова Києві Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 172, в Дніпровському – 137 та в Деснянському районі – 133 випадки.

Серед нових хворих – 25 медиків.

Загалом минулої доби діагноз підтвердили за допомогою тесту 540 жінкам віком від 18 до 90 років, 365 чоловікам віком від 18 до 85 років, а також 11 дівчатам від 5 до 17 років та 15 хлопцям від 1 до 16 років.

За весь час пандемії у столиці підтвердили 115 300 випадків захворювання на COVID-19, померли від коронавірусу 2022 киян, одужали 41 572 мешканця Києва.

Нагадаємо: За добу 5 січня в Україні підтвердили 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 14 490 осіб, у лікарні потрапили 2 978 хворих, померли 228 пацієнтів.

Із 8 по 24 січня 2021 року в Україні діятиме посилений карантин.

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COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП