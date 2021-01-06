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Тернопіль вирішив обійтись без локдауну

Середа, 6 січня 2021, 17:16

У Тернополі вирішили не вводити посилений карантин через коронавірус, який запроваджується по всій країні з 8 січня.

Джерело: мер міста Сергій Надал в інтерв'ю місцевому телеканалу "Т1 Новини"

Пряма мова: "Відбулось засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, де ми заслухали інформацію наших медичних працівників і відділу охороно здоров'я, інформацію освітян. Інформація свідчить про те, що останні дні у нас не те що немає зростання кількості хворих, навпаки – іде зменшення кількості людей, що хворіють, зменшення людей, які знаходяться в лікувальних медичних закладах з Ковідом-19, практично немає хворих серед дітей і працівників освіти. Тому сьогодні комісія по надзвичайних ситуаціях прийняла рішення не вводити ніяких жодних додаткових обмежень до тих, які діяли раніше...

Відповідне рішення уже підписане".

Деталі: За словами Надала, з 11 січня діти Тернополя йдуть до школи – молодші класи повноцінно, старші – за змішаною системою.

Він додав, що місцева влада рекомендує підприємцям "не припиняти свою діяльність, а здійснювати її так, як і раніше".

Нагадаємо: З 00:00 8 січня до 00:00 25 січня по всій Україні запроваджується посилений карантин, який, зокрема, передбачає низку обмежень роботи закладів торгівлі.

Українська правда
Теми: локдаунТернопількарантин


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