Трамп направив нацгвардію в Капітолій і звернувся до бунтарів: "Йдіть додому"

Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно.

Джерело: Twitter Трампа, AP

Пряма мова Трампа: "Я прошу всіх у Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, ми - партія правопорядку і наших великих чоловіків і жінок у блакитному (правоохоронців – ред.). Дякую!".

Деталі: Водночас Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.

Про це повідомила прессекретарка Кейлі МакЕнані зіславшись на наказ Трампа.

Також Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.

Пряма мова Трампа: "Я знаю що вам болить.. У нас вкрали вибори і всі це знають, особливо інша сторона. Але ви повинні йти додому зараз. Нам потрібен мир. Ми повинні поважати закон… Я знаю як ви почуваєтесь, але йдіть додому".

Що цьому передувало: У середу Трамп заявив на мітингу його прихильників у Вашингтоні, що ані він, ані його команда "ніколи не здадуться, ніколи не поступляться".

Після цього учасники мітингу прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні оголошено комендантську годину.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.