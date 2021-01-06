Штурм Капітолія: Байден звернувся до Трампа з вимогою

Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.

Джерело: офіційне звернення Байдена, яке транслювалося на американському телебаченні.

Деталі: Зокрема, він закликав Трампа "негайно піти на національне телебачення" і "виступити з вимогою припинити цю облогу".

Байден також звернувся до натовпу в Капітолії: "Я закликаю цей натовп зупинитися і дати дорогу демократії". "У кращому випадку слова президента можуть надихнути, а в гіршому - підбурювати", - додав він.

Байден наголосив також, що люди, які увірвалися в будівлю, не висловлюють думку громадськості, а є лише купкою екстремістів.

Передісторія: У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Через цей штурм Байдена так і не оголосили президентом. Засідання було зірване.

Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.

Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.

У Вашингтоні оголошено комендантську годину.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Американський канал CNN повідомив про постраждалих під час перестрілки у Конгресі. Зокрема, у груди поранили жінку, яка перебуває у важкому стані.