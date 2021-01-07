Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ізраїлі виключили можливість контрабанди вакцин до України

Четвер, 7 січня 2021, 15:18
В Ізраїлі виключили можливість контрабанди вакцин до України

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для "підпільної вакцинації" українських чиновників.

Джерело: речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна у коментарі BBC News

Пряма мова: "Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував".

Деталі: У міністерстві виключили можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Що передувало: Бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.

Прем’єрміністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронцям "негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу".

Пресслужба СБУ повідомила, що їхні слідчі 6 січня вже внесли в Єдиний реєстр досудового розслідування відомості "про вчинення злочину при ввезенні та застосуванні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України" (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: