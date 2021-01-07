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В Ізраїлі виключили можливість контрабанди вакцин до України

Четвер, 7 січня 2021, 16:18

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для "підпільної вакцинації" українських чиновників.

Джерело: речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна у коментарі BBC News

Пряма мова: "Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував".

Деталі: У міністерстві виключили можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Що передувало: Бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.

Прем’єрміністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронцям "негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу".

Пресслужба СБУ повідомила, що їхні слідчі 6 січня вже внесли в Єдиний реєстр досудового розслідування відомості "про вчинення злочину при ввезенні та застосуванні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України" (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Українська правда
Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус


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