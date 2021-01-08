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У Києві відкрили сквер пам’яті збитого в Ірані рейсу МАУ

П'ятниця, 8 січня 2021, 13:28
У Києві відкрили сквер пам’яті збитого в Ірані рейсу МАУ
Фото: Софія Шовікова, пресслужба МЗС

У річницю трагедії в Дніпровському районі Києва, у парку "Вербовий гай", урочисто відкрили сквер пам'яті загиблих пасажирів і екіпажу авіалайнера МАУ, який був збитий військовими у небі над Іраном 8 січня 2020 року.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ

Деталі: На території скверу встановлено пам'ятник жертвам трагедії.

 
Фото: Софія Шовікова, пресслужба МЗС

У заході, серед інших, взяли участь СЕО авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євгеній Дихне, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць і заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

 
Фото: Софія Шовікова, пресслужба МЗС

Також на церемонії відкриття були присутні рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, інших міністерств і відомств, Служби безпеки України.

 
Фото: Софія Шовікова, пресслужба МЗС
 
Фото: Софія Шовікова, пресслужба МЗС

Крім того, у заході взяли участь представники посольств Канади, Великої Британії, Афганістану, а також посол Швеції Тобіас Тиберг.

Передісторія: 29 грудня Зеленський присвоїв звання Герой України усім членам екіпажу літака МАУ рейсу PS 752 Тегеран - Київ, що був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. 138 з них були або громадянами Канади, або мали зв’язки з Канадою.

Українська правда

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Теми: катастрофа МАУ в ІраніКиїв
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