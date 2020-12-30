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Президент присвоїв звання Герой України членам екіпажу літака МАУ, що був збитий іранськими військовими

Середа, 30 грудня 2020, 02:45

Президент Володимир Зеленський 29 грудня присвоїв звання Герой України усім членам літака МАУ рейсу PS 752 Тегеран - Київ, що був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року.

Джерело: Указ президента №600/2020, який розміщено на сайті Офіса президента

Дослівно: "За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) членам екіпажу рейсу PS 752 акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"

Гапоненку Володимиру Івановичу – командирові повітряного судна

Лихну Денису Михайловичу – бортпровідникові

Матькову Ігорю Валерійовичу – старшому бортпровідникові

Микитюк Марії Михайлівні – бортпровідникові

Наумкіну Олексію Євгеновичу – командирові повітряного судна - пілоту-інструкторові

Овчарук Валерії Євгеніївні – бортпровідникові

Сологуб Юлії Миколаївні – бортпровідникові

Статнік Катерині Олегівні – старшому бортпровідникові

Хоменку Сергію Анатолійовичу – другому пілотові."

Довідка: Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. 

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. 138 з них були або громадянами Канади, або мали зв’язки з Канадою.

Теми: катастрофа МАУ в Ірані


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