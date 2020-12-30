Президент присвоїв звання Герой України членам екіпажу літака МАУ, що був збитий іранськими військовими
Президент Володимир Зеленський 29 грудня присвоїв звання Герой України усім членам літака МАУ рейсу PS 752 Тегеран - Київ, що був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року.
Джерело: Указ президента №600/2020, який розміщено на сайті Офіса президента
Дослівно: "За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) членам екіпажу рейсу PS 752 акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
Гапоненку Володимиру Івановичу – командирові повітряного судна
Лихну Денису Михайловичу – бортпровідникові
Матькову Ігорю Валерійовичу – старшому бортпровідникові
Микитюк Марії Михайлівні – бортпровідникові
Наумкіну Олексію Євгеновичу – командирові повітряного судна - пілоту-інструкторові
Овчарук Валерії Євгеніївні – бортпровідникові
Сологуб Юлії Миколаївні – бортпровідникові
Статнік Катерині Олегівні – старшому бортпровідникові
Хоменку Сергію Анатолійовичу – другому пілотові."
Що передувало: В МЗС вважають, що Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій загиблим у Тегерані українцям.
Довідка: Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. 138 з них були або громадянами Канади, або мали зв’язки з Канадою.