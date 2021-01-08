СБУ: Під виглядом вакцини Pfizer продавали отруйні чи сильнодіючі засоби

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на коментар пресслужби СБУ

Дослівно: "Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer".

Деталі: Правоохоронці перевіряють обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами

Відомості за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 321 КК України, внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування 06 січня 2021 року.

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