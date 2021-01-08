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СБУ: Під виглядом вакцини Pfizer продавали отруйні чи сильнодіючі засоби

П'ятниця, 8 січня 2021, 21:58

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на коментар пресслужби СБУ

Дослівно: "Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer".

Деталі: Правоохоронці перевіряють обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами

Відомості за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 321 КК України, внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування 06 січня 2021 року.

Передісторія: 

  • 6 січня бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що деякі народні депутати й представники уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.
  • Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заперечило, що передавало вакцину для щеплення від COVID-19 українським чиновникам та бізнесменам. Речник ізраїльського МОЗ нагадав, що умови транспортування та зберігання вакцини Pfizer є настільки специфічними, що провезти її контрабандою фактично не можливо.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників, а президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронцям перевірити інформацію про контрабанду вакцини від коронавірусу.
  • Слідчі СБУ внесли в Єдиний реєстр досудового розслідування відомості "про вчинення злочину при ввезенні та застосуванні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19" за ч.3 ст. 321 ККУ.

Теми: вакцинаціяСБУмедицинакоронавірусCovid-2019


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