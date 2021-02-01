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Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:41

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував відеоролик про початок роботи п’ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Джерело: Facebook-сторінка Разумкова

Деталі: На відео, яке опублікував спікер, він приїжджає до будівлі парламенту, входить у свій кабінет, підписує документи, а потім прямує коридорами Верховної Ради повз портрети своїх попередників до сесійної зали.

Вмостившись у кріслі голови Верховної Ради, Разумков каже: "Починаємо працювати".

Деякі користувачі у соцмережі відзначили, що цей склад Ради почав свою роботу більше року тому. Інші запитують, чи можна розцінювати ролик як початок президентської кампанії Разумкова.  

Серед іншого на столі глави парламенту можна помітити пляшку з дезінфектором. 

Нагадаємо:

  • 5-та сесія Верховної Ради 9-го скликання розпочне свою роботу 2 лютого 2021 року. Вона триватиме до 23 липня 2021 року. Четверту сесію ВР дев’ятого скликання закрили 29 січня.
  • Разумкова часто запитують, чи планує він брати участь у президентських виборах. Нещодавно він вперше впритул приблизився до президента Володимира Зеленського у рейтингу довіри. Сам спікер поки що не відповів, чи буде балотуватися.
  • Разумкова називають головним суперником Зеленського, якщо президент надумає балотуватися на другий строк.
  • Співрозмовники УП у Раді раніше відзначали, що навколо Разумкова об'єдналися народні обранці різних фракцій, але офіційно заявляти про себе як про групу ці нардепи поки що не планують.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада


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