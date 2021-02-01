Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував відеоролик про початок роботи п’ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Джерело: Facebook-сторінка Разумкова

Деталі: На відео, яке опублікував спікер, він приїжджає до будівлі парламенту, входить у свій кабінет, підписує документи, а потім прямує коридорами Верховної Ради повз портрети своїх попередників до сесійної зали.

Вмостившись у кріслі голови Верховної Ради, Разумков каже: "Починаємо працювати".

Деякі користувачі у соцмережі відзначили, що цей склад Ради почав свою роботу більше року тому. Інші запитують, чи можна розцінювати ролик як початок президентської кампанії Разумкова.

Серед іншого на столі глави парламенту можна помітити пляшку з дезінфектором.

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