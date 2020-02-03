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Появился новый рейтинг доверия к власти

Понедельник, 3 февраля 2020, 12:19
Появился новый рейтинг доверия к власти

В конце января 2020 года украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, на втором месте - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: результаты опроса ЦСИ и института социсследований имени А.Яременко с 24 по 28 января 2020 года

Детали: Владимиру Зеленскому скорее или полностью доверяют 49,4% респондентов, Дмитрию Разумкову - 36,2%, Верховной Раде - 23,4%, Кабинету министров - 23,4%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 23,5%.

 

При этом, не доверяют Зеленскому - 39,3% опрошенных, Разумкову - 52,6%, Верховной Раде - 68,5%, Гончаруку - 65,5%, Кабмину - 68,3%.

Для исследования ЦСИ и Украинского института социсследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Напомним:

  • По результатам декабрьского опроса фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива и Центра Разумкова, баланс доверия к президенту был почти +32%, к Раде – -17%, Кабмину – -12,7%.
    В октябре 2019 года, по результатам опроса КМИС, положительно к Зеленскому относились 66% украинцев, к Разумкову - 27%, Гончаруку - 10%. При этом в сентябре 2019 года к политикам относились лучше.

Украинская правда

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Темы: опросрейтингвластьРазумков ДмитрийЗеленский
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