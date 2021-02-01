Влада анонсує нову законодавчу ініціативу щодо референдумів

Влада анонсує новий проект закону про місцеві референдуми найближчим часом.

Джерело: перший віцеспікер Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради 1 лютого

Деталі: Стефанчук назвав "великим здобутком" ухвалення парламентом на попередній четвертій сесії парламенту IX скликання, яка закінчилась 29 січня, закону про всеукраїнський рефередум.

Пряма мова: "На цьому ми не завершуємо формування великого блоку законів, який стосується прямої демократії. Буквально вже цього тижня… максимум наступного ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проєкт вже закону про місцевий референдум".

Додатково: Презентувати документ, за словами віцеспікера, будуть представники громадянського суспільства, які брали активну участь у підготовці цього проєкту. П'ята сесія Верховної Ради розпочнеться 2 лютого.