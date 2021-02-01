Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада анонсує нову законодавчу ініціативу щодо референдумів

Понеділок, 1 лютого 2021, 10:45

Влада анонсує новий проект закону про місцеві референдуми найближчим часом.

Джерело: перший віцеспікер Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради 1 лютого

Деталі: Стефанчук назвав "великим здобутком" ухвалення парламентом на попередній четвертій сесії парламенту IX скликання, яка закінчилась 29 січня, закону про всеукраїнський рефередум.

Пряма мова: "На цьому ми не завершуємо формування великого блоку законів, який стосується прямої демократії. Буквально вже цього тижня… максимум наступного ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проєкт вже закону про місцевий референдум".

Додатково: Презентувати документ, за словами віцеспікера, будуть представники громадянського суспільства, які брали активну участь у підготовці цього проєкту. П'ята сесія Верховної Ради розпочнеться 2 лютого.

Валентина Романенко, УП
Теми: референдумзаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

Усі новини...
референдум
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Проросійська партія Болгарії зібрала підписи для референдуму проти впровадження євро
Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо нейтралітету через війну РФ в Україні
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР назвали справжню кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: