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Влада анонсує нову законодавчу ініціативу щодо референдумів

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:45

Влада анонсує новий проект закону про місцеві референдуми найближчим часом.

Джерело: перший віцеспікер Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради 1 лютого

Деталі: Стефанчук назвав "великим здобутком" ухвалення парламентом на попередній четвертій сесії парламенту IX скликання, яка закінчилась 29 січня, закону про всеукраїнський рефередум.

Пряма мова: "На цьому ми не завершуємо формування великого блоку законів, який стосується прямої демократії. Буквально вже цього тижня… максимум наступного ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проєкт вже закону про місцевий референдум".

Додатково: Презентувати документ, за словами віцеспікера, будуть представники громадянського суспільства, які брали активну участь у підготовці цього проєкту. П'ята сесія Верховної Ради розпочнеться 2 лютого.

Валентина Романенко, УП
Теми: референдумзаконодавствоВерховна Рада


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