Зеленський: Якби в України була ядерна зброя, вторгнення Росії не було б

Президент Володимир Зеленський вважає відмову від ядерної зброї зрадою України та великою помилкою, але також вважає неправильним прагнути повернути ядерний статус.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі "Axios", що виходить на платформі HBO, Офіс президента

Пряма мова: "Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. Я вважаю, що це велика помилка. Адже будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, "помножені на нуль".

І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже, що це якийсь папірець і необов’язково його виконувати. Тобто у XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї – той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни. Це образлива ситуація. В України було декілька таких ситуацій.

Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все".

Деталі: На запитання, чи не думає він про те, щоб спробувати повернути Україні ядерний статус, Зеленський відповів, що "сьогодні це неправильно робити".

На думку президента України, "ми повинні не перетворюватися з людей на звірів", бо "цивілізація врешті-решт переможе".

За його словами, "з усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми".

Зеленський порівняв цю ситуацію зі своєю: "якщо навіть усі навколо тебе будуть брати хабарі, це не означає, що ти маєш жити за законами більшості".