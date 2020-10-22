Будапештський меморандум: Зеленський тримає інтригу, але натякає на флот
Президент Володимир Зеленський не розкрив, для чого хоче запитати українців 25 жовтня про право використати Будапештський меморандум для відновлення територіальної цілісності України, але сказав, що частина його стратегії — розбудова міцного флоту.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам ("1+1", "Україна", ICTV та "Інтер"), яке вийшло в ефір за три дні до місцевих виборів та "всенародного опитування", призначених на 25 жовтня
Пряма мова: "Для мене дуже потрібна ця думка (громадян України). Що я буду робити далі — я вам не скажу, тому що це комплексна робота, якою я займаюся.
Я на сьогодні займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україна — самостійну, обороноздатну. Тому у нас невипадково з'являються військово-морські бази, невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави Україна, на жаль. Я підписую з Британією, з Туреччиною, я хочу ще з декількома країнами це зробити.
Тому я вам не можу всю мою стратегію сказати. Я вважаю, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною. Я вважаю, що наш флот повинен бути дуже міцним. Тому це — частина цієї стратегії.
Я впевнений, що всі підписані меморандуми і договори повинні виконуватися. І впевнений: якщо вони не виконуються, Україна не повинна постійно стукати в двері і кричати "як так, не виконується!. Я вважаю дуже просто: не виконується — ми маємо право тоді робити, як ми вважаємо (за потрібне — ред.). В цьому і є самостійність держави".
Деталі: На думку Зеленського, в іншому разі Україна буде не за столом переговорів на рівних, а постійно проситиме — чи то кредит, чи катер, чи бронежилети, чи маски.
Він хоче, щоб Україна сама була "потужною країною", а не залежала від інших країн.
Президент запевнив: "Зради немає. Дуже хочеться створити всі умови і країну, яка буде реальним гравцем не тільки у сільському господарстві — що уже є, а й в усіх напрямках".
Знати більше: Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Опитування в день виборів буде фінансувати партія "Слуга народу".