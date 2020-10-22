Президент Володимир Зеленський не розкрив, для чого хоче запитати українців 25 жовтня про право використати Будапештський меморандум для відновлення територіальної цілісності України, але сказав, що частина його стратегії — розбудова міцного флоту.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам ("1+1", "Україна", ICTV та "Інтер"), яке вийшло в ефір за три дні до місцевих виборів та "всенародного опитування", призначених на 25 жовтня

Пряма мова: "Для мене дуже потрібна ця думка (громадян України). Що я буду робити далі — я вам не скажу, тому що це комплексна робота, якою я займаюся.

Я на сьогодні займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україна — самостійну, обороноздатну. Тому у нас невипадково з'являються військово-морські бази, невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави Україна, на жаль. Я підписую з Британією, з Туреччиною, я хочу ще з декількома країнами це зробити.

Тому я вам не можу всю мою стратегію сказати. Я вважаю, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною. Я вважаю, що наш флот повинен бути дуже міцним. Тому це — частина цієї стратегії.

Я впевнений, що всі підписані меморандуми і договори повинні виконуватися. І впевнений: якщо вони не виконуються, Україна не повинна постійно стукати в двері і кричати "як так, не виконується!. Я вважаю дуже просто: не виконується — ми маємо право тоді робити, як ми вважаємо (за потрібне — ред.). В цьому і є самостійність держави".

Деталі: На думку Зеленського, в іншому разі Україна буде не за столом переговорів на рівних, а постійно проситиме — чи то кредит, чи катер, чи бронежилети, чи маски.

Він хоче, щоб Україна сама була "потужною країною", а не залежала від інших країн.

Президент запевнив: "Зради немає. Дуже хочеться створити всі умови і країну, яка буде реальним гравцем не тільки у сільському господарстві — що уже є, а й в усіх напрямках".

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