Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:54
Фото ОПУ

В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Офісі президента 

Деталі: Питання звучать так:

  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
  • 14 жовтня Зеленський озвучив перше питання, а 15 жовтня – друге. 

Українська правда
Теми: Зеленськийопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

відеоЗеленський озвучив друге питання "всенародного опитування": стосується Донбасу

Знову 5 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, 21% - Київ і Харківщина

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності
Зеленський представив нову керівницю Чернігівської ОДА
Трофімов відреагував на чутки про своє звільнення з ОП
Останні новини
14:01
Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності
13:54
В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського
13:53
Венедіктова відмовила НАБУ у поновленні справи Роттердам +
13:47
Канікули в столичних школах розпочнуться пізніше, ніж рекомендував Кабмін
13:45
Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією
13:31
У МВФ оцінили світові збитки від коронакризи в 30 трильйонів доларів
13:15
Євросоюз ввів санкції за отруєння Навального
13:09
"Сільпо" не має доплачувати податковій 230 мільйонів – рішення суду
13:08
відеоЗеленський представив нову керівницю Чернігівської ОДА
13:02
Київ поставив черговий погодний рекорд
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!