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Ляшко пояснив, коли може знадобитися свідоцтво про вакцинацію

Понеділок, 1 лютого 2021, 14:51

Довідка про щеплення проти коронавірусу не буде обов'язковою в Україні, допоки є обмежений доступ до вакцин, але її зможуть видавати для подорожей у разі потреби.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН

Пряма мова: "Поки що ми діємо в межах виключно міжнародного законодавства (щодо так званого "COVID-паспорту" – УП). Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток №6 до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати. 

Ми просто нашу систему охорони здоров'я перелаштували так, що, за потреби, двома натисканнями на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, яка буде подорожувати й, імовірно, якась країна введе вимогу, що під час перетину кордону треба пред'явити міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Це буде безкоштовно".

Деталі: На запитання, чи може така довідка стати обов'язковою в Україні для відвідування установ Ляшко відповів: "100% можу сказати, що такого не буде, допоки є обмежений доступ до вакцин".

Головний санлікар пояснив, що треба "розділяти питання імунного паспорта і міжнародного свідоцтва про вакцинацію". 

За словами Ляшка, "впровадження довідок і паспортів може призвести до поділу людей", а потрібно враховувати як захист від епідемії, так і право людини на вибір.

Він також зазначив, що є люди, які перехворіли і потрапили в офіційну статистику, а є люди, які перехворіли і мають імунітет, але система охорони здоров'я про них не знає.

Такі питання розглядають і на рівні ЄС, і на рівні ВООЗ, і в Україні, наголосив Ляшко.

Нагадаємо: В Україні вже затверджено національний календарний план вакцинації громадян проти коронавірусу. Він передбачає 5 етапів.

Вакцинація буде добровільною. Записатися на щеплення можна буде трьома способами: у сімейного лікаря через модуль "Імунопрофілактика", на спеціальному сайті самостійно, за телефоном через Центр первинної медико-санітарної допомоги.

Знати більше: Вакцина проти COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміясвіт


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