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В Україні буде три способи записатися на вакцинацію проти коронавірусу

Понеділок, 1 лютого 2021, 13:50

В Україні запустять сайт, на якому можна буде записатися на вакцинацію проти COVID-19, також можна буде записатися на щеплення у телефонному режимі та у сімейного лікаря. 

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН

Пряма мова: "Є дорожня карта з імунопрофілактики, яка передбачає п'ять етапів, і в кожному з етапів визначені групи ризику, які насамперед потребуватимуть охоплення щепленням...

10.02 у нас уже буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах, які сьогодні стоять в лікарів, модуль імунопрофілактика. І паралельно з цим буде запущено сайт, назва там як COVID-19, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. 

Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія. Запуститься – і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі-то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити. 

Там буде три механізми, як це можна буде зробити: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги".

Деталі: Ляшко запевнив, що якщо немає сімейного лікаря, проблем із вакцинацією не буде: "Записуйтеся. Ми вас скоординуємо за місцем проживання до визначеного пункту щеплення". 

Також головний санлікар повідомив, що вакцинація в Україні може початися одразу з двох етапів, тобто зі щеплень одразу двох типів груп ризику: і медиків, і людей у будинках для літніх осіб, і військовослужбовців. Але це відбудеться, якщо МОЗ отримає два типи вакцини одночасно: і безкоштовні в рамках COVAX, і придбані у виробника.

За словами Ляшка, розуміючи об'єми вакцин, які прийдуть у рамках механізму COVAX і закуплених за кошти бюджету, МОЗ зможе скоординувати підходи до "імунопрофілактики".

Попередні списки вакцинації медиків "за кожною лікарнею" вже є, але вакцинація добровільна, не обов'язкова, наголосив заступник голови МОЗ.

Нагадаємо: У середині лютого в Україні сподіваються почати вакцинацію населення проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу COVID-19. Національний план вакцинації передбачає 5 етапів.

Знати більше: Вакцина проти COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗмедицина


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