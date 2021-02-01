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Суд по MH17: адвокати обвинуваченого хочуть оглянути всі уламки літака

Понеділок, 1 лютого 2021, 18:30

Захист одного з обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, хоче оглянути не лише реконструкцію частини літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" в ангарі авіабази в Нідерландах, а й отримати доступ до всіх наявних уламків авіалайнера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання Soester Courant.

"Очевидно, лише близько 20-30 відсотків уламків літака стали доступними для розслідування, і дуже обмежена частина була використана для реконструкції лише передньої частини літака", - сказала адвокат Пулатова Сабіна тен Дуссгате.

"Зображення, яке можна отримати в результаті реконструкції, може бути спотвореним. Це лише зображення прокуратури" - додала вона.

Захист хоче дослідити, чи міг рейс MH17 бути збитий українським винищувачем, а не російською ракетою "Бук".

Поки не ясно, чи буде перевірка, суд прийме рішення про це 15 квітня. Голова суду вже оголосив, що  якщо буде проведена така перевірка, то брати участь у ній може лише обмежена кількість людей.

"Зацікавлені сторони не можуть бути там у зв’язку з коронавірусними заходами" – сказав суддя. В такому разі буде організована пряма трансляція, як і кожного сесійного дня судового розгляду.

Як повідомлялося, у Нідерландах 1 лютого поновилися слухання у справі про збитий над Донбасом пасажирський авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Теми: MH17суд


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