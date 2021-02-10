У Британії виявили новий штам коронавірусу, який "викликає стурбованість"

Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.

Джерело: Sky News

Деталі: Відзначається, що випадки нового штаму виявили у Брістолі (14) та Манчестері (4). Не виключено, що він може бути широко розповсюдженим.

Окрім того, варіацію вірусу знайшли й в Ліверпулі. Останній спеціалісти досі вивчають.

Наразі у Сполученому Королівстві зафіксували 76 випадків зараження двома новими штамами коронавірусу.

У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною, хоча вакциновані й надалі залишаються захищеними від коронавірусу.