У Британії виявили новий штам коронавірусу, який "викликає стурбованість"
Середа, 10 лютого 2021, 00:41
Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.
Джерело: Sky News
Деталі: Відзначається, що випадки нового штаму виявили у Брістолі (14) та Манчестері (4). Не виключено, що він може бути широко розповсюдженим.
Окрім того, варіацію вірусу знайшли й в Ліверпулі. Останній спеціалісти досі вивчають.
Наразі у Сполученому Королівстві зафіксували 76 випадків зараження двома новими штамами коронавірусу.
У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною, хоча вакциновані й надалі залишаються захищеними від коронавірусу.