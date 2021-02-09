В Британии обнаружили новый штамм коронавируса, который "вызывает обеспокоенность"

Консультативная группа по вопросам вирусных угроз считает, что очередной штамм мутировавшего коронавируса, который называют Kent, "вызывает обеспокоенность" и может повлиять на вакцину.

Источник: Sky News

Детали: Отмечается, что случаи нового штамма обнаружили в Бристоле (14) и Манчестере (4). Не исключено, что он может быть широко распространенным.

Кроме того, вариацию вируса нашли и в Ливерпуле. Последний специалисты до сих пор изучают.

Сейчас в Великобритании зафиксировали 76 случаев заражения двумя новыми штаммами коронавируса.

У консультативной группы есть опасения, что новый штамм может сделать вакцину от коронавируса менее эффективной, хотя вакцинированные люди, остаются защищенными от коронавируса.